В поліції відповіли, скількох порушників комендантської години затримали у новорічну ніч

В поліції заявили, що кількість правопорушень є невеликою.

У новорічну ніч правоохоронці доставили до відділків 300 осіб за порушення комендантської години.

Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

За його словами, загалом поліція отримала близько 35 повідомлень, пов'язаних з новорічними подіями, серед яких були випадки поведінки напідпитку та домашні конфлікти. Також зафіксували 25 інцидентів з використанням піротехніки й ще одне кримінальне провадження.

Серединський зазначив, що 35 зафіксованих правопорушень є невеликою цифрою, і в цілому українці відповідально поставилися до святкування Нового року.

"300 чоловік Національною поліцією доставлялися до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить також низька цифра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові, Києві та Одесі невідомі, попри заборону, запустили феєрверки.

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