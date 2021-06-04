"В політиці трапляються помилки": Кулеба назвав неправильним проведення саміту НАТО без України

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає неправильним політичним рішенням не запросити Україну на саміт НАТО на тлі російської агресії.

Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1" 4 червня.

"НАТО каже - ми вас чекаємо колись, але на цей саміт, вибачте, ми вас не запрошуємо, бо саміт виключно для членів. Таке вже було. Але чому ми вважаємо це рішення неправильним? Я не соромлюся про це говорити. Тому що місяць тому Росія брязкала зброєю у нас на кордоні і продовжує. Ніякого реального відведення військ не відбувається. Реально десятки тисяч військ і техніки розташовані вздовж нашого кордону і на Чорному морі. На цьому тлі проігнорувати цей факт і не дати можливість Україні поговорити із союзником - я вважаю помилковим політичним рішенням. Але в політиці трапляються помилки. Ми будемо працювати з партнерами, щоб їх не повторювати", - наголосив очільник МЗС.

Кулеба також додав, що від 2008 року з боку НАТО не було нічого зроблено для надання Україні обіцяного ПДЧ.

"У 2008 році Україні був обіцяний ПДЧ, але з тих пір нічого не було зроблено в цьому напрямку з боку НАТО. 13 років минуло. Ми багато зробили. НАТО нам багато допомогло в інших сфера. Зокрема, в протидії РФ, а щодо ПДЧ - не може бути нових вимог", - зазначив міністр закордонних справ.

ПДЧ - це План дій щодо членства в НАТО (Membership Action Plan (MAP)) — є програмою дій для країн кандидатів у члени організації. Відповідно до статті 10 Північноатлантичного договору НАТО залишається організацією відкритою для прийому нових країн.

Нагадаємо, саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, мине без представників України, оскільки не передбачає участі країн-партнерів.

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