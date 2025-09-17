В полон до ЗСУ на Харківщині потрапив легкоатлет з Кенії: як він опинився на фронті

Українські військові взяли в полон кенійського найманця

На Вовчанському напрямку військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади взяли в полон найманця армії РФ з Кенії.

Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.

Полоненого звуть Еванс, йому 36 років, він легкоатлет із Кенії. Полонений стверджує, що його та ще трьох кенійців начебто запросив спортивний агент у туристичну поїздку до Санкт-Петербурга, яку фінансувала РФ.

Під кінець подорожі людина, яка супроводжувала групу, запропонувала Евансу та іншим африканцям залишитись у РФ та «працевлаштуватись». Кенієць стверджує, що не знав про те, що йдеться про військову службу. Підписавши папери, написані російською мовою, сам того не знаючи, як запевняє полонений, він став російським військовим.

Далі кенійця відправили у військовий табір армії РФ. Еванс запевняє, що хотів відмовитися від військової служби, але росіяни пригрозили, що розстріляють його. У таборі він пробув лише тиждень, де, як стверджує, його нічого не навчили. З ним на навчаннях, крім росіян, були громадяни Білорусі, Таджикистану та країн Африки. У таборі кенієць Еванс отримав позивний «Іван».

Кенієць стверджує, що втік від росіян дорогою на своє перше бойове завдання на півночі Харківщини.

«Потім вони кинули мене в лісі… Я втік звідти. Якби я побіг до росіян — вони б мене вбили», — каже полонений.

«Варто враховувати, що перед вами людина, яка воювала на боці ворога, отже чи вірити словам та сльозам — залишаємо на ваш розсуд», — зауважили у 57-й бригаді.

Раніше повідомлялося, що серед полонених армії РФ є ветерани АТО.