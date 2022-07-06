В Польщі пожильці готелю пограбували українку, яка працює там покоївкою

В Польщі пожильці готелю пограбували українку, яка працює там покоївкою

В Польщі громадянка України стала жертвою крадіжки.

Пожильці готелю вкрали її речі і вимагали з неї гроші за їхнє поверення.

Про це повідомляє Yavp.pl

У Гданську троє осіб – двоє чоловіків та одна жінка – обікрали громадянку України, а потім вимагали з неї гроші за повернення вкраденого.

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До поліції району Осова міста Гданськ звернулася громадянка України, яка працює покоївкою в готелі. Жінка повідомила, що два дні тому її пограбували пожильці.

Жінка прибирала апартаменти і випадково забула там телефон, документи та банківську картку.

Речі українки забрали собі постояльці - двоє чоловіків та жінка – громадяни Польщі.

Пізніше вони зателефонували жінці і повідомили, що повернуть їй речі за грошову винагороду. Українка погодилася, але перед тим звернулася до поліції.

Правоохоронці приїхали на “зустріч” і затримали 23-річного жителя Гданська. Під час обшуку в нього виявили та вилучили телефон, банківську карту та паспорт українки. Через день затримали ще двох його спільників – 22-річного чоловіка та 19-річну жінку з Гданська.



Усіх трьох звинуватили у привласненні речей вартістю 1 тис зл і вимаганні грошей з жертви крадіжки. Крім того, поліцейські встановили, що один із затриманих – 23-річний гданчанин – вже не вперше скоює злочини. 20 червня він викрав електросамокат вартістю 800 зл, а через кілька днів – велосипед вартістю 2 тис зл.

За привласнення майна трійці постояльців може загрожувати покарання до 3 років позбавлення волі, а за вимагання грошей із жертви крадіжки – до 8 років.

Нагадаємо, що 30 червня 2022 року президент Анджей Дуда підписав поправки до Закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України" та до деяких іншим законів.

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