В Польщі прибиральниця потяга обікрала українку: вкрала гроші та банківськи картки

Українка намагалася самотужки повернути своє майно, але всі її спроби були безуспішними.

В Польщі прибиральниця потяга обікрала українку. У неї вона поцупила гроші, платіжні картки та фірмові навушники.

Про це пише видання Ukrayina.pl.

Як стало відомо, інцидент стався в Руді Шльонській. Там 38-річна місцева мешканка міста Ґлівіце, яка працює прибиральницею у польському потязі, пограбувала українку.

Жінка розповіла поліції, що вона вийшла з потяга і забула в ньому сумочку, в якій було 3000 злотих, фірмові дорогі навушники та платіжні картки. Українка намагалася самотужки повернути своє майно, але всі її спроби були безуспішними – речі ніхто не бачив, а що сталося з сумочкою – невідомо.

Пізніше правоохоронці запросили у перевізника запис з відеокамер. На них видно, що україна виходить з вагона без сумки. Довгий час залишена річ жінки нікого не цікавила. Проте згодом у вагон зайшла прибиральниця, побачила безхазяйну сумку, накрила її пакетом та забрала з собою.

Згодом підозрювану затримала поліція. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Польща збирається будувати стіну на кордоні з Росією.

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