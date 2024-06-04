В Польщі протестувальники перекрили рух українських вантажівок: що про це відомо

Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.
В Польщі протестувальники вчергове перекрили рух у пункті пропуску “Рава-Руська – Гребенне”. Агрономи виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію країни.
Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.
Як зазначається, протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. Водночас на вʼїзд дозволяють рух за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по чотири вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.
“Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України”, - наголосили в ДПСУ.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 червня, фермери на території Польщі планують знову заблокувати пункт пропуску для вантажних транспортних засобів.
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