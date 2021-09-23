В Польщі українцеві похід до вбиральні ледь не обійшовся у 7 тисяч злотих

В Польщі українцеві похід до вбиральні ледь не обійшовся у 7 тисяч злотих

Українець забув барсетку з великою сумою грошей, а її поцупив інший відвідувач.

В Польщі 42-річний громадянин України, який приїхав заправлятися на АЗС у Перемишлі, втратив 7 тисяч польських злотих і документи.

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Про це повідомляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції.

Українець приїхав на місцеву АЗС заправити авто. Там він зайшов до вбиральні із сумкою, в якій було 7 тисяч зл, 50 євро, мобільний телефон, банківські картки та документи, а, виходячи, забув її забрати.

Згадав про сумку лише через кільканадцять хвилин - повернувся до туалету, але там вже його речей не було.

Після цього громадянин України зателефонував до поліції. Правоохоронці завдяки камерам спостереження, встановили, що сумку забрав 32-річний житель перемишлянського повіту. Затримало його наступного дня.



Поляка звинуватили в крадіжці, той визнав свою провину. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність, зокрема, до 5 років в'язниці. Вкрадений гаманець з грошима та документами українцеві повернули.

Нагадаємо, що в результаті ДТП, що сталася у середу в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України – чоловіки віком 37 та 39 років

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