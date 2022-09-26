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В Польщі українці зробили пересадку легенів, які "згоріли" в результаті COVID-19

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В Польщі українці зробили пересадку легенів, які "згоріли" в результаті COVID-19

У Польщі громадянці України зробили пересадку легень, уражених COVID-19.

Жінка мала фіброз легенів, який ускладнився перенесеним коронавірусом.

Про операцію повідомляє termedia.pl.

37-річна українка раніше хворіла на ідіопатичний фіброз легень. Після перенесеної інфекції COVID-19 її стан значно погіршився – розвинулася важка емфізема. В результаті жінка виявилася прикутою до лікарняного ліжка з постійним під'єднанням до кисневого апарату.

До початку війни лікарі їй оголосили, що необхідна трансплантація легенів, а вже після початку російського вторгнення пацієнтку перевели до медзакладу у Забже у Польщі. У серпні їй зробили трансплантацію легень.

У першій половині вересня 37-річну пацієнтку виписали додому в дуже хорошому стані. Незабаром вона повернеться на Батьківщину.

Нагадаємо, що Львівські лікарі провели пересадку кісткового мозку трирічній дівчинці з Волині. 

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