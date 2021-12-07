В Польщі українець хотів "нагріти" на гроші свого співвітчизника і тепер опиниться у в'язниці

В Польщі українець хотів "нагріти" на гроші свого співвітчизника і тепер опиниться у в'язниці

Українець працював таксистом і вирішив незаконно підзаробити, обдуривши співвітчизника.

У Польщі у Варшаві поліція затримала 23-річного українця, який вирішив "розвести" на гроші іншого українця.

Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.

Так, українець скористався послугою таксі, а виходячи, забув у салоні свій ноутбук.

Наступного дня він вийшов на водія і зателефонував йому, повідомивши про залишені речі, на що той відповів, що в салоні нічого не знаходив, тож можливо, що їх забрали інші пасажири.

Через деякий час таксист перетелефонував клієнтові і повідомив, що ноутбук знайшовся, але пасажир, який його забрав, вимагає 1500 злотих.

Українець погодився на умови, домовився про зустріч й після цього звернувся до поліції.



Правоохоронці влаштували засідку на місці зустрічі й затримали водія таксі. Ним виявився громадянин України.

З'ясувалося, ноутбук у нього був від початку, але він вирішив підзаробити на забудькуватому клієнтові. Тепер 23-річному чоловікові за привласнення чужого майна загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Польщі варшавська поліція розшукала і затримала українця, який кілька місяців тому потрощив приміщення залізничного вокзалу і завдав серйозних збитків.

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