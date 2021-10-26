В Польщі українець потрощив приміщення залізничного вокзалу: сума збитків вражає

Громадянин України зайшов до приміщення вокзалу, де влаштовував погром.

У Польщі варшавська поліція розшукала і затримала українця, який кілька місяців тому потрощив приміщення залізничного вокзалу і завдав серйозних збитків.

Про це повідомляє Yavp.pl.

Так, невідомий чоловік зайшов до нещодавно відремонтованого приміщення залізниці і влаштував там погром.



Він потрощив підвісну стелю, електричні та телекомунікаційні установки, кондиціонер, вентиляцію, комп’ютери, жалюзі та двері. Вартість збитків оцінили в 66 тис. злотих.



Сам зловмисник після погрому хутко втік, але залишив свої речі, за якими його особу встановили, але оскільки він не мав постійного місця проживання і вів мандрівний спосіб життя, його кілька місяців не могли упіймати.

Українця вдалося все ж затримати лише кілька днів тому. За пошкодження майна йому тепер загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що у Польщі спіймали нетверезого українця за кермом. Показники алкотестера ввели в ступор правоохоронців з 20-річним стажем роботи.

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