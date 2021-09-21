В Польщі українка народила четверню: її чоловіка погрожують депортувати

Жінка народила чотирьох хлопчиків.

У Польщі у лікарні Вроцлава учора, 20 вересня, громадянка України народила четверню. Такі випадки трапляються один раз на 10 тисяч пологів.

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Про це повідомляє Yavp.pl.

Пологи в жінки відбулися на 30-му тижні вагітності. На світ з'явилося четверо хлопчиків масою від 1270 до 1550 грамів. Зараз у пари вже п'ятеро синів, оскільки є ще старший - 16 років.

Новонароджені і їхня мама почуваються добре. Вони пробудуть у лікарні кілька тижнів під наглядом неонатологів, допоки діти не наберуть вагу.

Родина, в якій народилася четвірня, переїхала до Польщі з українського міста Кропивницький 6 років тому. Оселилися вони у Вроцлаві, знайшли роботу, винайняли житло і почали працювати. Пізніше Марина К* та Олексій К* уклали в Польщі офіційний шлюб.

Зараз у молодих батьків проблеми, оскільки на фірму чоловіка прийшли з перевіркою прикордонники і виявили, що українець працював без необхідного дозволу воєводи. Через це його оштрафували на 3 тисячі злотих і зобов'язали виїхати з країни.

Українці подали апеляцію на рішення прикордонної служби. Їхній юрист каже, що ухвалу про депортацію винесли законно. Жінка не може залишитися сама без чоловіка зі старшим сином та новонародженою четвірнею. А чоловік повинен мати дозвіл на роботу, щоб піти працювати й бути спроможним фінансово забезпечити сім'ю.



Наразі на історію українською родини звернула увагу уповноважена президента Вроцлава у справах мігрантів з України Ольга Хребор. Вона через “Фейсбук” звернулася до воєводи Нижньосілезького воєводства, аби той зацікавився справою.

Нагадаємо, що у Кропивницькому народилася четверня - дівчатка. Сестри схожі одна на одну як дві краплі води. Однак батьки їх добре розрізняють. Кажуть, у кожної свій характер і навіть голос.

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