В Польщі з вікна випав українець: поліція затримала його співвітчизників

В Польщі з вікна випав українець: поліція затримала його співвітчизників

Поліція з'ясовує, чи було це вбивство, самогубство чи нещасний випадок.

У Польщі у місті Бидгощ загинув громадянин України. Чоловік випав з вікна 3 поверху.

Про це повідомляють у групі "Бидгощ 998".

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Вокзальній у Бидгощі близько 7 ранку. З вікна багатоповерхівки випав чоловік.

На місце виїхали правоохоронці та реанімобіль. Однак медики лише констатували смерть потерпілого.



Загиблим виявився 49-річний громадянин України. За попередніми даними, він випав з вікна помешкання на третьому поверсі. У момент інциденту разом із ним у квартирі перебували ще двоє українців. Їх затримали для з’ясування всіх обставин та можливої причетності до смертельного випадку.

Також слідчі допитують свідків події.

Нагадаємо, що польському місті Бидгощ 26 серпня 2021 року автомобіль на смерть збив 26-річного українця. З моменту ДТП минуло вже 4 місяці, проте нікого не покарали.

Читайте також: