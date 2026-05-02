ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

В Полтаві пролунали вибухи — що відомо

Місцева влада просить містян не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Вибух

Вибух / © ДСНС

У суботу, 2 травня, в Полтаві пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві медіа.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що над Полтавою зафіксовано безпілотник, працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, увечері 2 травня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Загроза також фіксувалася й для низки інших регіонів України.

Також російські війська здійснили масовану атаку на автозаправні станції у Харкові — зафіксовано щонайменше чотири влучання по АЗС.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie