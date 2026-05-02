- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 214
- Час на прочитання
- 1 хв
В Полтаві пролунали вибухи — що відомо
Місцева влада просить містян не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
У суботу, 2 травня, в Полтаві пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві медіа.
Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що над Полтавою зафіксовано безпілотник, працює протиповітряна оборона.
Нагадаємо, увечері 2 травня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Загроза також фіксувалася й для низки інших регіонів України.
Також російські війська здійснили масовану атаку на автозаправні станції у Харкові — зафіксовано щонайменше чотири влучання по АЗС.
Коментарі
Сортувати: