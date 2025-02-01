В Полтаві різко зросла кількість постраждалих від російського удару по багатоповерхівці

В суботу, 1 лютого, росіяни здійснили ракетний удар по Полтаві. Кількість постраждалих зросла до 17 осіб, серед яких – чотири дитини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Серед постраждалих є чотири дитини віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років.

"Загинули 7 людей. Врятовано 22", – йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що психологи надали допомогу 152 постраждалим, серед яких чотири дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, в Полтавській області оголошено триденну жалобу за жертвами російського удару.

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