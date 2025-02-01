В Полтавській області оголошено триденну жалобу за жертвами російського удару

В Полтавській області 2-4 лютого оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в обласному центрі 1 лютого.

Про це стало відомо з розпорядження, підписаного т.в.о начальника ОВА Володимиром Когутом.

У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено від 2 до 4 лютого.

Зазначається, що протягом трьох днів на Полтавщині буде приспущений прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Нагадаємо, в Полтаві стрімко зросла кількість загиблих внаслідок удару ракетою РФ по житловому будинку. Відомо про сімох убитих і 14 травмованих, серед них три дитини. Врятувати вдалося 22 особи.

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