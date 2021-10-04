В Полтавській області вибухнув будинок: потерпіла жінка

Жінку шпиталізували.

В Полтавській області стався вибух в житловому будинку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вибух газоповітряної суміші стався селі Хоружівка. У результаті інциденту постраждала господиня. Жінку шпиталізували до хірургічного відділення Лубенської райлікарні. Стан потерпілої середньої важкості.

Як повідомлялося, у курортному Приморську на Запоріжжі вибухнув двоповерховий маєток. З-під завалів рятувальники дістали чоловіка. Як з'ясувалось згодом, 60-річний власник оселі відкрив газові вентилі, а потім запалив вогонь. В такий спосіб хотів вкоротити собі віку. Наразі потерпілий у лікарні - загрози його життю, кажуть медики, немає.

Новини України: в курортному Приморську вибухнув двоповерховий маєток

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