Після потужних обстрілів у Попасній 20 тисяч мешканців знову отримали газ

Після потужних обстрілів у Попасній 20 тисяч мешканців знову отримали газ

Водночас без газопостачання залишився Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

У Попасній з’явився газ — "Оператор ГТС України" запустив газорозподільну станцію (ГРС) "Попасна" в Луганській області.

Про це компанія повідомила у Фейсбуці.

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"20 тисяч жителів міста знову з газом. Але внаслідок пожежі через бойові дії на Рубіжанському картонно-тарному комбінаті була відключена ділянка ГРС "Рубіжне", що веде до комбінату", — кажуть в "Операторі ГТС України".

Нагадаємо, вночі проти 13 березня російські окупаційні війська обстріляли Попасну фосфорними снарядами, які заборонені міжнародними конвенціями.

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