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Українські та польські фахівці закінчили черговий етап пошукової експедиції на території колишнього села Пужники Тернопільської області. Масового поховання загиблих під час Другої світової війни цього разу не знайшли, проте виявили залишки кількох споруд, зокрема фундамент цвинтарної каплиці.

Про це повідомили у спеціалізованій установі «Волинські старожитності», передає Укрінформ.

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Пошукові роботи проводили у північно-східній частині старого кладовища. За допомогою спеціальної техніки учасники експедиції проклали 36 розвідувальних траншей на території площею близько 0,5 гектара.

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У результаті вдалося встановити межі колишнього цвинтаря та знайти залишки трьох об’єктів. Попередньо фахівці ідентифікували фундамент каплиці, де відспівували померлих перед похованням, а також господарську споруду. Крім того, виявили кам’яну кладку, яка, ймовірно, могла бути частиною дороги.

У «Волинських старожитностях» пояснили, що пошуки ускладнює особливість місцевості: територія Пужників горбиста, вкрита лісом і чагарниками.

Наступним етапом досліджень може стати LiDAR-зйомка. Ця технологія дає змогу сканувати рельєф місцевості та виявляти особливості поверхні, які можуть допомогти у пошуку поховання. Наразі фахівці очікують на оформлення необхідного дозволу.

У експедиції брали участь представники української установи «Волинські старожитності», фахівці Поморського медичного університету в Щецині та представники польського фонду «Свобода і демократія».

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Віцепрезидент фонду Мацей Данцевич раніше повідомляв, що пошукові роботи у Пужниках планують продовжити 2027 року.

Нагадаємо, влітку 2025 року Україна дозволила Польщі пошук поховань у Львові. Йдеться про ексгумаційні роботи — перепоховання польських військових, які загинули 1939 року.

А раніше, у квітні того ж року, на Тернопільщині розпочали ексгумацію польських жертв Другої світової війни.

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