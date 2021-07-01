В посольстві США відреагували на появу українського селища Нью-Йорка

Американські дипломати привітали повернення історичної назви.

Перейменування селища міського типу Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк, яке у четвер, 1 липня, підтримала Верховна Рада України, отримало схвальну оцінку у посольстві США в Україні. Як зауважили на Facebook-сторінці дипломатичного представництва, це стало доброю нагодою відзначити тісні американсько-українські зв’язки.

“Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна нагода відзначити наші тісні зв’язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!” - йдеться у дописі на сторінці посольства в соцмережі, яку супроводжує зображення відомого туристичного логотипу американського Нью-Йорка, виконаного кирилицею.

Фото: Facebook

На перейменування селища, яке було ініціативою місцевих мешканців, що виявили бажання повернути йому історичну назву, відреагували також в офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної.

“Громада селища прагнула повернути Новгородському його справжню назву. А ми вболівали за успішне вирішення цього питання. Вітаємо жителів українського Нью-Йорку!” - сказано в дописі, який супроводжує жартівлива картинка про маршрутку з Торецька на Мангеттен.

Фото: Facebook

В офісі віцепрем’єрки нагадали, що наприкінці ХІХ століття німецькі колоністи заснували неподалік сучасного Торецька колонію, яку назвали Нью-Йорком. У радянські часи цю “американську” назву було змінено: у 1951 році селище назвали Новгородським.

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У 2016 році місцеві мешканці ініціювали повернення селищу історичної назви. За зверненням Донецької обласної військово-цивільної адміністрації було зареєстровано відповідний законопроект, який в лютому 2021 року підтримав профільний комітет Ради.

За статистичними даними, в українському Нью-Йорку проживає трохи більш ніж 10 тисяч мешканців.

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