В повітрі Києва зафіксували перевищення у 5 разів допустимої норми отруйних газів: де саме їх виявили

В обстерваторії кажуть, що характер погоди не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.
Від 26 вересня по 1 жовтня 2022 року у повітрі Києва зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 5 разів та формальдегіду у 3,3 раза.
Про це повідомляється у щотижневому звіті про забруднення повітря від Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Загалом, порівняно з попереднім тижнем, підвищився рівень забруднення діоксидом азоту, формальдегідом та оксидом вуглецю. Вміст інших домішок майже не змінився.
За даними обсерваторії у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:
- завислими речовинами – у 1,1 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин), вулиці Каунаській;
- оксидом вуглецю – у 1,7 рази 30 вересня на вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), у 1,0-1,3 рази на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Перемоги;
- діоксидом азоту у 4,0-5,0 рази 1 жовтня на площі Перемоги та вулиці Каунаській; у 1,4 -2,8 рази на площах Деміївській та Бессарабській, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Каунаській, Академіка Стражеска, Довженка, Попудренка та Інженера Бородіна, за винятком проспекту Науки, 37 (в районі метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;
- формальдегідом – у 1,8-3,3 рази на площах Деміївській, Бессарабській та Перемоги, проспектах Перемоги, Науки та Оболонському, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Каунаській та Попудренка.
Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторії від 26 вересня по 1 жовтня 2022 року було відібрано та проаналізовано 1572 проби атмосферного повітря.
За прогнозом Українського гідрометцентру, впродовж двох-трьох діб характер погоди буде змінюватися на антициклонічний, що не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері, кажуть в обсерваторії.
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