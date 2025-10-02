В ППО на Чернігівщині — повний бардак: військовий блогер б'є на сполох

ППО / © tsn.ua

На Чернігівщині наявна серйозна проблема з ППО. «Шахеди», якими Росія нещадно атакує область, не збивають. Рішення потрібно ухвалювати на всіх рівнях.

Про це написав український військовий блогер Богдан Мирошников.

Як зауважує військовий блогер, на Сумщині збивається достатньо багато повітряних цілей під час повітряних ударів. І це враховуючи той факт, що на території області ведуться бойові дії, тож там неможливо розмістити більш-менш серйозне обладнання.

«Чернігівщина — прохідний двір. На території області час від часу діють ворожі ДРГ. Свого часу навіть «сєнєж» заходив. Але водночас є можливість розгорнути людську ешелоновану систему ППО. Це було свого часу, і закінчилося вже давно», — пише він.

Відповідальність, окрім ПвК «Центр» ПС ЗСУ, очевидно несуть ще ОК «Північ» та Чернігівська ОВА. Слід розібратися, вважає Мирошников, на якому рівні існують байдужість та просідання. За його словами, Чернігів, Ніжин, Десна, Гончарівське, Славутич (анклав Київської області на території Чернігівської) — це важливі населені пункти в усіх сенсах. І вони зараз де-факто беззахисні перед повітряними атаками.

«Я мовчу про те, що ворог все це чудово знає та користується цим. Під час атак на Київ або транзитом через передмістя — багато Шахедів залітають через Новгород-Сіверський, Семенівку та Сновськ. І з цим ніхто нічого не робить», — наголосив він.

Як зазначає Мирошников, виходи балістики на Київ з району Клинців (Брянська область) — постійне явище. А там — лише 45 км від кордону, 65 км від Семенівки.

«Розміщення ОТРК на такій відстані від лінії бойового зіткнення — подарунок для тих, кого атакують. Але Чернігівщини це, певно, не стосується…», — констатував військовий блогер.

На його думку, висновки потрібно робити на всіх рівнях — ОВА, ПвК «Центр» ПС ЗСУ, ГШ ЗСУ, ОК «Північ».

«Генерал Кривоножко до того, як стати командувачем ПС ЗСУ (зокрема коли був т.в.о. командувача), очолював саме ПвК «Центр». Тепер в його «рідній гавані», яку він очолював 9 років (небачений термін для такого рівня!) — повний бардак. Ще в піхоту з ПС або сухопутних військ (сухопутні підрозділи, які перехоплюванням повітряних цілей займаються + МВГ) попереводьте. Так точно переможемо — 100% (ні)», — завершив він.

Яка ситуація з електрикою на Чернігівщині

Ситуація з електрикою на Чернігівщині є вкрай важкою. Один із «прильотів» припав на Чернігівську ТЕЦ. Як зауважує чернігівський блогер Анатолій Яровед, є декілька «загадок»:

чому не збили жоден з цих дронів, які годину кружляли навколо міста і над містом;

чому не відвели ці дрони за допомогою РЕБ. «Чому лише три об’єкти енергетики на усю область аж від 2022 року ніким не були оснащені засобами захисту від ударів дронами — загадка. Чому не повідомили мешканцям міста, що тепер сподіватись на опалення у багатоповерхівках міста Чернігів через руйнування котла на ТЕЦ взагалі не слід і навіть за умови негайного відновлення не встигнуть до опалювального сезону — загадка», — обурений він.

Спочатку електропостачання було відновлено завдяки перепідключенню до інших гілок мережі. Але за кілька днів знов прилетіло, вже по іншій підстанції у передмісті Чернігова — місто позбулося й запасного варіанту живлення електрикою. Після цього було перепідключення на останню наявну лінію аж від міста Славутич. Але й туди поцілили росіяни, вибивши останнє джерело.

«Тепер місто Чернігів, усе передмістя і більша частина області без світла. І мало того — без варіантів підключення», — наголосив він.

Ба більше, коли прийдуть морози, і в квартирах міста не буде опалення, потреба в електриці зросте у рази.

Станом на сьогодні щонайменше пів мільйона осіб на Чернігівщині без світла і сподівань на світло. Вони скаржаться у Мережі, що живуть у надскладних умовах і вже обмірковують варіанти виїзду з області.

«Хто винен? Що робити далі? Чого очікувати простим мешканцям міста та населених пунктів Чернігівщини? Невідомо. Якщо існує якесь більш-менш зрозуміле пояснення тому, що відбувається — треба це повідомити якомога раніше. Бо вже тисячі… десятки тисяч і навіть сотні тисяч людей думають про те, куди, як і коли виїхати», — застеріг Яровед.

Нагадаємо, через атаку РФ Чернігів опинився без світла та гарячої води. Вчора, 1 жовтня, було перезапущено 6 котелень у районах, де вдалося відновити електропостачання. Згодом обіцяють підключити і решту котелень.

У місті запроваджено графіки погодинного відключення світла.