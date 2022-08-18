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"В присязі нема такого пункту - їхати гинути незрозуміло за що": військові Кольської флотилії РФ не хочуть воювати в Україні

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"В присязі нема такого пункту - їхати гинути незрозуміло за що": військові Кольської флотилії РФ не хочуть воювати в Україні

Фото: Associated Press

Російські військовослужбовці відмовляються брати участь у "спецоперації" в Україні.

Так, 60 військових Кольської флотилії Північного флоту РФ розірвали контракти , щоб не їхати на війну до іншої країни.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Військовослужбовці Кольської флотилії не хочуть їхати на спеціальну військову операцію на територію України. Так, 60 осіб, незважаючи на вмовляння всіх командирів, звільнилися з військової служби за контрактом. За словами одного з військовослужбовців, вони відмовилися від участі у “спеціальній військовій операції” на території України через те, що в їхньому контракті і навіть у присязі нема такого пункту - їхати гинути незрозуміло за що в чужу країну", - проінформував Цимбалюк.

Нагадаємо, що під час проведення наступальних дій у районі населеного пункту Мар'їнка (Донецька область) було повністю знищено батальйон зі складу 5 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08805, Макіївка) 1 АК.

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