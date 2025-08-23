В прифронтових зонах досі живуть понад 200 тисяч українців: влада наполягає на терміновій евакуації

Понад 200 тисяч українців потребують теріновоїевакуації з прифронтових районів / © Associated Press

Реклама

Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення провів чергове засідання у п’ятницю, 22 серпня, за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України в соціальній мережі Facebook.

За даними Координаційного штабу, понад 237 тисяч людей досі залишаються в небезпечних зонах поблизу лінії фронту і потребують евакуації. Серед них — понад 17 тисяч дітей.

Реклама

«Від 1 червня до 22 серпня 2025 року з Донецької та Дніпропетровської областей було евакуйовано понад 64 тисячі осіб, проте ще близько 237 тисяч людей потребують евакуації — це ті люди, які продовжують проживати в небезпечних зонах», — зазначили у відомстві.

Робота транзитних пунктів та евакуаційних потягів

Один із ключових транзитних пунктів для евакуації розташований у Павлограді. Також працює новий пункт у Лозовій на Харківщині, який може прийняти 244 людини одночасно. За три доби роботи 224 людини вже отримали там комплексну допомогу. Ще один пункт починає свою роботу у Волоському на Дніпропетровщині.

«Кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську — приймаючу область. Наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області уже приймають евакуйованих. Вінницька і Полтавська готуються до прийому внутрішньо переміщених осіб у разі потреби. Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби», — наголосив Кулеба.

Також продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами. Від 15 серпня понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівного. Укрзалізниця працюватиме над розширенням евакуаційних напрямків: потяги можуть вирушати з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси та Кропивницький.

Реклама

Допомога для маломобільних груп населення

У дописі також йдеться, що Мінсоцполітики працює над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб.

Додатково мають забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень.

Нагадаємо, через загострення ситуації на Донеччині оголошено обов’язкову евакуацію. Влада вивозить родини з дітьми з двох громад області.