В псевдореспубліках "ДНР" та "ЛНР" місцеві накладають на себе руки, щоб не йти воювати з ЗСУ - Денисова

В псевдореспубліках "ДНР" та "ЛНР" місцеві накладають на себе руки, щоб не йти воювати з ЗСУ - Денисова

Люди бояться, що будуть використані окупантом як щит у боях з ЗСУ.

Російська Федерація та підконтрольні їй окупаційні адміністрації продовжують примусову мобілізацію на території Донецької області.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова.

"У м. Горловка місцевих мирних жителів забирають у добровольці без будь-якого досвіду бойових дій. Поселили у недобудований дев'ятиповерховий будинок без вікон. Людей тримають без продуктів харчування, опалення та забороняють залишати приміщення.

Сьогодні привезли автобус шахтарів, які щойно піднялися із забою.

Люди бояться, що будуть використані окупантом як щит у боях з ЗСУ.

З відчаю двоє осіб скоїли самогубство.

Міжнародне гуманітарне право забороняє примусову мобілізацію. Згідно зі статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Звертаюся до світової спільноти посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію для припинення військових дій в Україні та катування українського народу", - написала Денисова.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: