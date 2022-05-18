В психлікарню "по блату": як в окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні

В психлікарню "по блату": як в окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні

Вони просять маму зробити довідку, що гіпертоніки з метою ухилення від подальшої служби.

У перехопленій розмові військовослужбовець ЗС РФ (родом з Донецька, знаходиться в Херсонській області) розповідає своїм батькам, що в їхньому підрозділі всі «бастують».

Про це інформує Головне управління розвідки.

«Сказали до кінця «операції» і плюс ще два місяці. Ось наші строки». Просить маму зробити довідку, що він гіпертонік з метою ухилення від подальшої служби.

Мама розповідає, що в одному з підрозділів, де служить їхній спільний знайомий, 400 людей здали зброю. Їх привезли в Донецьк. Ставлення до них як до «дисидентів і революціонерів». Самого ж знайомого родичі оформили до лікарні, щоб того не звинуватили в дезертирстві: «В психлікарню по блату. Щоб коли його випишуть він міг їздити на машині та працювати».

За словами «мобілізованого», попри великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій «ДНР», дедалі збільшується.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку рідні мобілізованих влаштовують "глобальний бунт".

Читайте також: