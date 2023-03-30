В Раді хочуть створити публічний реєстр ухилянтів: як це працюватиме

Нардеп Федір Веніславський заявив, що відповідний законопроект буде підготовлений через 1-2 місяці.

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що наразі він працює над законопроектом про публічний реєстр ухилянтів під час воєнного стану.

Про це він заявив у коментарі Фокусу.

Він пояснив, що якщо військовозобов'язаний був двічі належним чином поінформований про необхідність з'явитися в територіальний центр комплектування, але не зробив цього, то його особисті дані будуть опубліковані у відкритому реєстрі. Якщо громадянин виконає свій обов'язок, його дані будуть видалені з реєстру.

"Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не з'явилася, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обов'язок захищати Батьківщину", – сказав Веніславський.

Він заявив, що публікація персональних даних може стати одним з громадських тисків на ухилянтів, щоб вони зʼявились у ТЦК.

Веніславський додав, що законопроект буде підготовлений через 1-2 місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держприкордонслужба заявила про примусове повернення всіх ухилянтів з-за кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що за допомогою системи "Шлях", яка дозволяє виїхати за кордон волонтерам, не повернулися до України 9373 осіб призовного віку.

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