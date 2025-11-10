ТСН у соціальних мережах

В Раді ініціювали відставку міністрів Гринчук та Галущенка, які можуть бути фігурантами плівок НАБУ

Підставою стали нещодавно оприлюднені дані про можливі корупційні зв’язки високопосадовців з фігурантами справ НАБУ.

© Ярослав Железняк / Facebook

Народний депутат України Ярослав Железняк ініціював процес звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нардеп заявив, що зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Гринчук, а також колишнього міністра енергетики, який зараз є на посаді міністра юстиції, Германа Галущенка з посад членів Кабінету Міністрів.

Ключовим звинуваченням на адресу Світлани Гринчук є її ймовірний зв’язок з особами, причетними до корупційних схем в енергетиці.

«А тут ми дізнаємося, що „смотрящій“ за енергетикою та помічник Деркача тримає на зарплаті тоді ще міністра екології на той момент (а зараз міністра енергетики) Світлану Гринчук», — написав Железняк.

Тож нардеп стверджує, що нинішня очільниця Міненерго, яка раніше очолювала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів (2024–2025), нібито отримувала фінансування від «смотрящого» та помічника колишнього нардепа-втікача Андрія Деркача, звинуваченого у державній зраді та роботі на російські спецслужби.

Ярослав Железняк також публічно звернувся до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, закликаючи керівництво уряду проявити політичну волю та самостійно ініціювати звільнення Міністра енергетики.

«Юлія Свириденко, а що там у вас? Буде ініціатива викинути це позорисько зі свого Кабміну?» — запитав депутат.

Наразі офіційної реакції від Кабінету Міністрів України чи самої міністерки Світлани Гринчук на заяву Железняка не надходило. Постанова про звільнення має бути розглянута профільним комітетом, а потім винесена на голосування до сесійної зали парламенту.

Нагадаємо, 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України влаштували обшуки у бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексзаступника Ігоря Миронюка а в компанії «Енергоатом».

Раніше журналіст-розслідувач Юрій Ніколов писав, що Герман Галущенко став об’єктом НАБУ ще 2024 року.

