В Раді хочуть змінити роботу НАБУ і САП: депутати попереджають про небезпеку

НАБУ / © НАБУ

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У Верховній Раді готуються кардинальні зміни в системі антикорупційних органів. У вівторок, 22 липня, правоохоронний комітет парламенту вже схвалив скандальні поправки до законопроєкту №12414, які фактично можуть підпорядкувати САП та суттєво обмежити повноваження НАБУ.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

«Ну і САП після цього законопроєкту по факту перетворяться на весільних генералів», — наголосив депутат.

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Що змінює законопроєкт:

генеральний прокурор отримає повний контроль над прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП);

генпрокурору дозволять вилучати справи з НАБУ та передавати їх іншим прокурорам;

зникне чинна заборона на передавання справ НАБУ до інших органів.

Якщо поправки ухвалять, це може означати кінець самостійності НАБУ та САП — органів, які від моменту створення були незалежними від впливу генпрокуратури та Офісу президента.

«Я вірю в версію, яку вчора написало УП з посиланням на свої джерела — НАБУ збиралось вручити підозру Міндічу. Тому зараз вручать підозру НАБУ», — зазначив Железняк.

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна також занепокоєна цим питанням.

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Як повідомила Радіна, обговорення відбувається на тлі вчорашніх обшуків у співробітників НАБУ, під час яких, за повідомленнями, застосовувалося фізичне насильство. Ці дії стали фоном для політичної атаки на всю антикорупційну вертикаль.

«У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде фактично знищена. Наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю катастрофічними», — зазначила вона.

Фінансист Сергій Фурса також висловив свою думку та зазначив, що попри численні закиди щодо неефективності НАБУ і САП, швидкість і відвертість нинішньої атаки на антикорупційні органи свідчить про інше: їхня діяльність викликає серйозний страх у тих, хто потенційно може опинитися під прицілом розслідувань.

«Якщо для обмеження діяльності НАБУ готові ризикнути європейською інтеграцією і підтримкою партнерів під час війни, то страх дуже великий, а значить і роботу НАБУ робить дуже хорошу», — сказав Фурса.

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Політична журналістка Юлія Забєліна повідомила, що у Верховній Раді вже є достатня кількість голосів для ухвалення скандальних правок до антикорупційного законодавства. За її словами, підтримати ініціативу готові депутати від «Слуги народу», колишні представники ОПЗЖ та інші парламентські групи.

«Інтересантів багато. Плюс, треба ж у «відрядження» виїжджати далі на канікулах, а на це треба отримати дозвіл», — написала вона.

Нагадаємо, Служба безпеки України здійснила обшуки в офісах Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ці дії викликали значний суспільний резонанс.

Частина політиків і громадських діячів розцінює обшуки як можливу спробу тиску на ключові антикорупційні інституції, що розслідують гучні справи проти високопосадовців. Інші натомість вважають, що підстави для слідчих дій були обґрунтованими.

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Одним із фігурантів став Руслан Магамедрасулов — керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ, який працював на прифронтових територіях, зокрема у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

За даними СБУ, посадовець мав зв’язки з представниками РФ, допомагав своєму батьку вести незаконну торгівлю коноплями з Росією та міг передавати конфіденційну інформацію російським спецслужбам. Його мати отримує пенсію в так званій «ДНР» і публічно підтримує проросійські наративи.

Натомість сам посадовець, за інформацією слідства, рідко перебував у зоні відповідальності, переважно був у Києві, а нещодавно відпочивав на Тенеріфе.

Окрім цього, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом детективам НАБУ у скоєнні важких ДТП. Один із них збив пішохода, якому довелося ампутувати ногу, інший — спричинив аварію на трасі Київ–Одеса, завдавши важких травм пасажирці, а третій — наїхав на жінку на пішохідному переході.

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Також СБУ заявила про викриття шпигуна у спецпідрозділі НАБУ «Д-2». За даними слідства, його координував Дмитро Іванцов — колишній охоронець Януковича, який, за версією правоохоронців, від 2014 року працює на ФСБ РФ.