Водіям загрожує новий штраф до 34 тисяч грн — в Раді розглянуть законопроєкт

Штрафи за перевищення шуму можуть сягати 17 000 грн за перше порушення та 34 000 грн за повторне.

В Україні можуть ввести новий штраф для водіїв за перевищення допустимого рівня шуму транспортом.

Про це йдеться в у відповідному законопроєкті №9564, який ініціювала група депутатів фракції "Слуга народу" на чолі з Давидом Арахамією.

Законопроєкт передбачає штраф у 17 000 грн за перше порушення, а за повторне — 34 000 грн. У разі повторного порушення також можливе позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців.

Документ було включено до порядку денного парламенту, тож його розгляд може відбутися найближчим часом. В обґрунтуванні зазначено, що збільшення шуму часто зумовлене використанням обладнання, яке порушує спокій громадян та викликає невдоволення суспільства. Особливу загрозу створюють звуки, схожі на шум ворожих безпілотників, що у воєнний час може дезорієнтувати військових та правоохоронців.

В законопроєкті передбачено можливість звільнити водія від позбавлення прав при повторному порушенні, обмежившись лише штрафом.

Надаємо, що у Раді розглядають жорсткіші штрафи для водіїв.

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