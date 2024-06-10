В Раді повідомили, чи будуть електронні повістки та скерування на ВЛК

Щодо питання електронних повісток, то нардепи дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію.

В Україні не планується запроваджувати електронні повістки і законом не передбачено електронних скерувань на військово-лікарську комісію.

Про це нардеп-член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив у інтерв’ю "РБК-Україна".

Парламентар запевнив, що електронних повісток через електронні кабінети не буде.

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"Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", – сказав Веніславський.

Щодо ВЛК, то він повідомив, що нардепи не регламентували в законі про мобілізацію можливість надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи скерувань на ВЛК.

"Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", – додав народний обранець.

Нагадаємо, напередодні в Міноборони повідомили, що планують запровадити можливість отримання електронного скерування на проходження ВЛК тим, хто має статус "обмежено придатний".

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