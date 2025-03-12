В Раді проголосували за впровадження кримінальної відповідальності для посадовців ТЦК та ВЛК

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає введення кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізації та мобілізаційної підготовки, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує встановлення відповідальності за:

Порушення порядку медичних оглядів та військово-лікарської експертизи для визначення придатності до військової служби (нова стаття 337-1 КК). Порушення порядку призову на військову службу (нова стаття 426-2 КК). Розширення кола осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за незаконне збагачення, включаючи голів та членів військово-лікарських комісій.

Нагадаємо, кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко зростає.

Читайте також: