В Раді закликали блокувати рахунки та призупиняти водійські права для ухилянтів

Нардеп пропонує свій рецепт ефективної мобілізації / © ТСН

Нардеп і член Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко закликає блокувати рахунки та призупиняти водійські права для ухилянтів. Водночас, він пропонує зробити мобілізацію «людянішою та ефективнішою».

Про це нардеп написав у своєму Facebook.

Що пропонує Федієнко

Депутат вважає, що найперше потрібно навчити працівників ТЦК комунікувати з людьми.

«Кожен мобілізований має мати контактну особу, якій можна поставити всі питання. Варто підготувати коротку брошуру з відповідями на найчастіші запитання, щоб люди могли її прочитати, поки чекають оформлення», — радить нардеп.

Дати мобілізованим вибір.

Наприклад, варіанти з кількох військових частин. Якщо всі інші місця зайняті пояснити, як можна перевестись пізніше.

Час на підготовку.

Федієнко наголошує, що людина «не повинна зникати дорогою в магазин і за п’ять днів опинятися на полігоні». Має бути сповіщення, час зібрати речі, попрощатись із сім’єю, підготуватись морально.

Робота з психологом

Окрема увага, ветеранам.

«Тих, хто вже служив, слід сприймати з повагою, давати можливість обрати місце служби, не позбавляти телефонів і не ставитись як до новобранців», — радить депутат.

Недопустимість мобілізації тих, хто має право на відстрочку.

Особливо нардеп Федієнко наголошує на недопустимості мобілізації тих, хто має право на відстрочку і ще не зібрав усі необхідні документи.

«Якщо у людини є підстави для відстрочки або неврегульовані документи, варто дати час це владнати, а не „пакувати“ з обіцянками потім розібратись. Армії потрібні вмотивовані й готові люди, а не ті, хто приїхав через помилку. Дуже важливо, публічно показувати людяність. Розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала. Це повертає довіру до ТЦК. Так само визнавати помилки, пояснювати, що зробили не так, і як це виправили», — вважає Федієнко.

Покарання для ухилянтів

Водночас, нардеп закликає створити ухилянтам умови, де тікати від служби невигідно: блокування рахунків, призупинення водійських прав.

Натомість, заохочувати дисциплінованих.

«Той, хто з’явився добровільно і без порушень, має отримати хоча б тиждень відстрочки перед відправкою щоб залагодити справи, подбати про сім’ю, зібратись», — говорить депутат.

Показники ефективності для ТЦК.

«Якщо мобілізований звільняється через хворобу за кілька місяців — це мінус бал. Якщо успішно проходить підготовку, займає посаду плюс бали. Це стимулюватиме відповідальність і якість відбору», — радить Федієнко.

Раніше Олександр Федієнко запевнив у готовності нардепів захищати Україну та стверджував, що й сам підписав контракт.