Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1140
Час на прочитання
2 хв

В Раді закликали блокувати рахунки та призупиняти водійські права для ухилянтів

Федієнко пропонує блокувати рахунки ухилянтам, але зробити призов "людянішим".

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Нардеп пропонує свій рецепт ефективної мобілізації.

Нардеп пропонує свій рецепт ефективної мобілізації / © ТСН

Нардеп і член Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко закликає блокувати рахунки та призупиняти водійські права для ухилянтів. Водночас, він пропонує зробити мобілізацію «людянішою та ефективнішою».

Про це нардеп написав у своєму Facebook.

Що пропонує Федієнко

Депутат вважає, що найперше потрібно навчити працівників ТЦК комунікувати з людьми.

«Кожен мобілізований має мати контактну особу, якій можна поставити всі питання. Варто підготувати коротку брошуру з відповідями на найчастіші запитання, щоб люди могли її прочитати, поки чекають оформлення», — радить нардеп.

Дати мобілізованим вибір.

Наприклад, варіанти з кількох військових частин. Якщо всі інші місця зайняті пояснити, як можна перевестись пізніше.

Час на підготовку.

Федієнко наголошує, що людина «не повинна зникати дорогою в магазин і за п’ять днів опинятися на полігоні». Має бути сповіщення, час зібрати речі, попрощатись із сім’єю, підготуватись морально.

Робота з психологом

Окрема увага, ветеранам.

«Тих, хто вже служив, слід сприймати з повагою, давати можливість обрати місце служби, не позбавляти телефонів і не ставитись як до новобранців», — радить депутат.

Недопустимість мобілізації тих, хто має право на відстрочку.

Особливо нардеп Федієнко наголошує на недопустимості мобілізації тих, хто має право на відстрочку і ще не зібрав усі необхідні документи.

«Якщо у людини є підстави для відстрочки або неврегульовані документи, варто дати час це владнати, а не „пакувати“ з обіцянками потім розібратись. Армії потрібні вмотивовані й готові люди, а не ті, хто приїхав через помилку. Дуже важливо, публічно показувати людяність. Розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала. Це повертає довіру до ТЦК. Так само визнавати помилки, пояснювати, що зробили не так, і як це виправили», — вважає Федієнко.

Покарання для ухилянтів

Водночас, нардеп закликає створити ухилянтам умови, де тікати від служби невигідно: блокування рахунків, призупинення водійських прав.

Натомість, заохочувати дисциплінованих.

«Той, хто з’явився добровільно і без порушень, має отримати хоча б тиждень відстрочки перед відправкою щоб залагодити справи, подбати про сім’ю, зібратись», — говорить депутат.

Показники ефективності для ТЦК.

«Якщо мобілізований звільняється через хворобу за кілька місяців — це мінус бал. Якщо успішно проходить підготовку, займає посаду плюс бали. Це стимулюватиме відповідальність і якість відбору», — радить Федієнко.

Раніше Олександр Федієнко запевнив у готовності нардепів захищати Україну та стверджував, що й сам підписав контракт.

