В Раді запевнили, що в липні на АЗС України зникнуть обмеження на покупку пального

В Раді запевнили, що в липні на АЗС України зникнуть обмеження на покупку пального

У липні на автозаправках України для автомобілістів зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит. Усе завдяки нарощуванню постачань пального на АЗС.

Наразі у центрі та на сході України ще спостерігається певний дефіцит пального, водночас на заході черги на заправках відсутні.

Про це заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус під час брифінгу 28 червня.

Він поінформував, що в червні з європейського на український ринок зайшло понад 600 тис. т нафтопродуктів. З них 400 тис. – дизелю і 200 тис. – бензину та скрапленого газу. Ситуація на АЗС стабілізується, сказав нардеп.

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"У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх", – наголосив Герус.

Він додав, що не реалізувався і вже не буде реалізований план Росії щодо створення в Україні масштабної кризи.

"У нас напрацьований план поставок та логістика з різних європейських країн", – уточнив голова енергетичного комітету парламенту.

Нагадаємо, користувачі соцмереж повідомляють, що за останні дні у деяких областях, зокрема в Києві, почали зникати черги на АЗС.

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