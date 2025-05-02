В Раді зареєстрували законопроект про ратифікацію угоди з США

Верховна Рада / © Associated Press

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У Верховні Раді України зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди щодо видобутку корисних копалин, яку напередодні підписали зі Сполученими Штатами.

Відповідний документ зʼявився на сайті Верховної Ради.

Документ під назвою "Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови" поданий урядом.

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Автором законопроєкту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що документ угоди про корисні копалини між Україною та США потребує ратифікації українського парламенту. І це має відбутися якнайшвидше.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається в найкоротші терміни розпочати реалізацію угоди про корисні копалини, що була укладена між Києвом та Вашингтоном 30 квітня.