В районі Авдіївки російський солдат підірвався на дроні, що лежав на узбіччі дороги (відео)

ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогові, та інколи він просто самознищується.

Так, на Авдіївському напрямку власними силами ліквідувався солдат армії РФ. Допитливого військового зацікавив дрон з боєприпасом, який лежав на узбіччі дороги, внаслідок чого солдат підірвався.

Відео оприлюднив активіст Сергій Стерненко.

Допитливий російський військовий підірвався на дроні, який лежав на узбіччі дороги

"Воїни ЦСО А СБУ відправили дрон на прогулянку, але той втомився і сів відпочити. До нього підійшов зацікавлений окупант. І підірвався", – зауважив Стерненко.

Як і зазвичай, втрата "побратима" не особливо спантеличила інших російських бійців. Вони обернулися, але спокійно пішли далі.

Нагадаємо, спецпризначенці ЦСО "А" СБУ провели потужну роботу зі знищення ворожої техніки й особового складу ворога. Лише за тиждень їм вдалося перетворити на брухт 19 російських танків, а "друга армія світу" не дорахувалася майже 230 солдатів.

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