В районі Кримського мосту пролунали вибухи: окупанти заявили про повне перекриття руху (відео)

В районі Кримського мосту близько обіду неділі, 9 липня, пролунали вибухи. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО, а пропагандисти повідомили, що рух на мосту перекритий в обидві сторони.

Про це пишуть кримські пабліки та так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.

"У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", - запевний російський "чиновник".

Тим часом у Мережі з'являють кадри, на яких видно, як російське ППО намагається збити ракету. Чи вдалося це зробити - поки невідомо, але, як свідчать відео та фото, над мостом здіймається густий чорний дим.

А російські засоби пропаганди пишуть, що ракета, яку нібито збило ППО, була направлена на Кримський міст. Станом на 13:02 рух по ньому зупинений в обидві сторони. Коли буде відновлений - не повідомляли.

В районі Кримського мосту пролунали вибухи: рух повністю перекрито

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