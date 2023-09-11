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В районі тимчасово окупованих Олешок розпочалася детонація БК росіян - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В районі тимчасово окупованих Олешок розпочалася детонація БК росіян - моніторингові канали

На Херсонщині лунають вибухи / Фото: ТСН.ua

Триває неспокійна ніч для окупантів.

У ніч проти 11 вересня розпочалася контрбатарейна боротьба між правим та лівим берегом Дніпра, де розміщені окупанти та сили ЗСУ. 

Про це інформують моніторингові канали та місцеві ЗМІ. 

"В районі тимчасово окупованих Олешок лунає детонація БК росіян", - йдеться у повідомленні. 

Також Херсон опинився під обстрілом з РСЗВ з тимчасово окупованого лівобережжя. 

До того ж на Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна"

Зауважимо, що у РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу"

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Дата публікації
Перегляди
46
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