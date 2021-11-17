В реанімації у важкому стані: на Прикарпатті госпіталізували чоловіка з переохолодженням

В реанімації у важкому стані: на Прикарпатті госпіталізували чоловіка з переохолодженням

Чоловік з важким переохолодженням потрапив до реанімації.

У вівторок, 16 листопада, у Калуші Івано-Франківської області з важким переохолодженням госпіталізували 62-річного чоловіка. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані.

Про це повідомила пресслужба управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Про госіталізацію чоловіка з переохолодженням рятувальників повідомила о 16:31 чергова медсестра Калуської ЦРЛ. Зараз медики намагаються врятувати місцевого жителя, який у важкому стані.

Нагадаємо, пенсіонерка з Хмельницької області ледь не замерзла у власному домі, жінка знепритомніла від переохолодження, та на щастя, її вдалося врятувати.

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