В ресторані на Буковині масово отруїлися туристи з Києва: що відомо

В ресторані на Буковині масово отруїлися туристи з Києва: що відомо

Наразі в Держпродспоживслужбі наразі не знають, чим могли отруїтись відпочивальники.

У Чернівецькій області 16 туристів із Києва звернулися за медичною допомогою з ознаками харчового отруєння. Як розповіла АСС головна інспекторка області ГУ Держпродспоживслужби Анжела Косован, ці туристи відпочивали у селі Мигове 14 січня. Всього у столичній компанії було 67 людей.

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За її словами, усі відпочивальники, яким було зле, відмовилися від госпіталізації, адже ввечері вони поверталися потягом до Києва.

У Держпродспоживслужбі також повідомили, що наразі не підозрюють, чим могли отруїтися столичні гості.

Наразі фахівці розпочали епідеміологічне розслідування і відібрали чотири зразки готових страв, які були в ресторані, проби води, 20 змивів на наявність патогенної та умовно-патогенної мікрофлори з обладнання харчоблоку, посуду і приміщень та зробили обстеження чотирьох кухарів.

Нагадаємо, двох хворих швидка госпіталізувала з с. Мигове Вижницького району. У них діагностували "гастроентероколіт", але пацієнти відмовились від стаціонарного лікування, а своє захворювання пов’язують з вживанням їжі в місцевому ресторані "Гетьман". Згодом з ознаками харчового отруєння до медиків звернулися ще 14 людей.

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