В Резерв+ вже завтра має зʼявитися QR-код: навіщо потрібен і як отримати

Уже завтра, 18 червня, в додатку "Резерв+" має з'явитися QR-код, який слугуватиме військово-обліковим документом.

Про це передає ТСН.

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За ним, поліція або ж представники ТЦК зможуть отримати інформацію про статус військово-зобовʼязаного, призовника або резервіста. Зокрема, чи стоїть він на обліку, яку спеціальність має, чи не перебуває в розшуку і чи заброньований. Документ братиме інформацію з реєстру "Оберіг" і матиме той же статус, що і паперовий, кажуть у Міноборони.

До цього, вся інформація "Резерв+" мала лише інформаційний характер. А громадяни повинні були носити військовий квиток, приписне чи тимчасове посвідчення, як того вимагав новий закон про мобілізацію. Тепер це – не обов'язково. Документ зможе замінити код у застосунку. Щоби він запрацював, користувачам завтра необхідно буде оновити додаток.

Водночас, у Міноборони пояснили, що новий зразок документів генерується в електронному вигляді і має однакову юридичну силу з паперовою формою. Військово-облікові документи, оформлені до 18.05.2024, залишаються дійсними.

Нагадаємо, що "Резерв+" запустили 18 травня з набуттям чинності нового закону про мобілізацію. Спочатку в застосунку можна було лише оновити дані. У Міноборони обіцяють, що і надалі будуть розширювати функціонал.