В "Резерв+" з’явиться фото власника документа: розпочато тестування

У застосунку Резерв+ з’явиться фото власника документа / © ТСН.ua

Міністерство оборони України повідомило про запуск відкритого тестування нової функції застосунку «Резерв+». Невдовзі електронний військово-обліковий документ у застосунку міститиме фотографію власника, що значно підвищить прозорість підтвердження особи та пришвидшить перевірку документів.

Про це повідомили у Міноборони України.

Прозорість та прискорення перевірки

Оновлення дизайну та можливостей «Резерв+» спрямоване на підвищення зручності використання електронного документа як військовозобов’язаними, так і представниками відповідних органів. Наявність фотографії безпосередньо у військово-обліковому документі має вирішити кілька важливих завдань.

«Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів», — пояснили у Міноборони.

Запрошення до тестування

Нині оборонне відомство запрошує громадян, які користуються застосунком, долучитись до тестування нової функції. Учасники тестування зможуть оцінити новий функціонал і надати необхідний зворотний зв’язок. Це дозволить вдосконалити «Резерв+» перед масовим запуском оновленої версії.

Взяти участь в експерименті можна, заповнивши реєстраційну форму, доступну на сайті Міноборони.

«Ви зможете першими перевірити новий вигляд електронного документа, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим», — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, в ТЦК радять оформлювати відстрочку онлайн через «Резерв+» від 1 листопада. Це дозволить військовозобов’язаним зекономити час та уникнути черг у ЦНАПах.