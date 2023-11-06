В результаті атаки на Одесу пʼять осіб отримали поранення — ОВА

В результаті чергової російської атаки на Одесу пʼятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Пʼятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення"

Крім того, він повідомив, що всі поранені госпіталізовані, медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили ракетами по судноремонтному заводі на Одещині.

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