В результаті вибухів в Івано-Франківську загинув неповнолітній — міський голова

Ще один втратив дві кінцівки та знаходиться у важкому стані.

В результаті вибухів в Івано-Франківську, які сталися 11 березня, загинув один неповнолітній підліток.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Ще один неповнолітній втратив дві кінцівки та перебуває в лікарні у важкому стані.

Він заявив, ще двоє людей, які постраждали внаслідок вибуху, не потребували госпіталізації та отримали допомогу на місці.

"Два вибухи відбулися на одній вулиці. Другий вибух відбувся у квартирі, загиблих немає, четверо осіб легко постраждали. Слідчі перевіряють, чи пов'язані ці два вибухи. Пожежу локалізовано", - заявив Марцінків.

Вибухнули невідомі пристрої, вибухотехніки з'ясовують, що це були за пристрої, зазначив Руслан Марцінків та закликав бути уважними до невідомих речей.

Раніше повідомлялося, що за інформацією, наданою правоохоронцями, в обох випадках вибухнули невідомі предмети. Один вибух стався на даху житлового будинку, що спричинило пожежу.

Ми раніше інформували, що за словами очевидців, вибух, після якого ввечері вівторка, 11 березня, загорівся дах житлового будинку в Івано-Франківську, стався через падіння стороннього предмета.

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