В результаті ворожих обстрілів в Києві пошкоджено 397 будівель: коли їх ремонтуватимуть

Київ зазнав суттєвих руйнувань в результаті ворожих обстрілів.

З початку війни Росії проти України у столиці частково і повністю пошкоджено 397 будівель.

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

"З них 222 багатоквартирні будинки, з яких 20 можуть бути першочергово відновленими. Наше завдання до кінця літа відремонтувати усі пошкоджені будинки. Опорні конструкції в цих будинках не пошкоджені, ви їх ще вивчаємо, але експерти кажуть, що ці будинки ми зможемо відремонтувати. Вартість робіт - близько 6 млн. євро. Також пошкоджено станом на зараз 75 закладів освіти, такж 17 закладів охорони здоров'я, 11 закладів культури. Це також лягає на плечі громади. Відновлення всього, що я озвучив, вартуватиме близько 70 млн. євро", - сказав Кличко.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті 10 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, не підлягають ремонту їх будуть розбирати.