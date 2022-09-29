В РФ для війни в Україні готуються перекинути 400 "зеків"

У Росії продовжують набирати ув'язнених для війни проти України.

Зараз в Ростовській області тренування проходять чотири сотні "зеків".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року", - повідомили у Генштабі.

Як повідомлялося, Євген Пригожин вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні. Максимальний вік, за словами Пригожина, умовний. Він натякає, що готовий брати хоч старих дідів, лиш би вони погодилися їхати "м'ясом" до України.

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