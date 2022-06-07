В РФ примушують родини загиблих моряків з крейсера "Москва" замовчувати інформацію

В Росії з родинами загиблих на крейсері "Москва" моряків працюють "психологи".

Вони змушують рідних моряків замовчувати інформацію про їхню загибель.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері “москва”, продовжує зростати. Щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням", - повідомляють у розвідці.

За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

В Севастополі, під час зустрічі командувача ЧФ з родичами загиблих моряків, Будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача - спецпризначенці. Деякі родини на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Нагадаємо, що з крейсера "Москва" росіяни забрали тіла загиблих моряків і секретні матеріали.

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