Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В РФ примушують родини загиблих моряків з крейсера "Москва" замовчувати інформацію

Дата публікації
Перегляди
652
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В РФ примушують родини загиблих моряків з крейсера "Москва" замовчувати інформацію

Фото: commons.wikimedia.org

В Росії з родинами загиблих на крейсері "Москва" моряків працюють "психологи".

Вони змушують рідних моряків замовчувати інформацію про їхню загибель.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері “москва”, продовжує зростати. Щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням", - повідомляють у розвідці.

За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

В Севастополі, під час зустрічі командувача ЧФ з родичами загиблих моряків, Будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача - спецпризначенці. Деякі родини на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Нагадаємо, що з крейсера "Москва" росіяни забрали тіла загиблих моряків і секретні матеріали.

Читайте також:

Українські військові влучили ракетами у ворожий крейсер "Москва" (жестовою мовою)

Українські військові влучили ракетами у ворожий крейсер "Москва" (жестовою мовою)
Наступна публікація