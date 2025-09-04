ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
В РФ проблеми зі стратегічною авіацією: три борти не змогли обстріляти Україну

Три російські бомбардувальники, що летіли бомбити Україну, були змушені повернутися назад.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ту-160. Фото ілюстративне

Ту-160. Фото ілюстративне / © Вікіпедія

Минулої ночі під час ракетного удару по Україні два російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 не змогли виконати пуск ракет.

Про це пише пропагандистський російський Telegram-канал «Досьє Шпигуна».

Зокрема, стратегічний бомбардувальник «Иван Ярыгин», не здійснив пуски ракет через вихід з ладу механізму пускової установки. А бомбардувальник «Алексей Плохов» потрапив під удар блискавки, яка пошкодила скло в кабіні пілотів. Через це екіпаж облишив обстріл по Україні повернувся на аеродром.

Ще один літак, тип якого не уточнюють, який також мав летіти «на бойове завдання», тобто пускати ракети на мирні українські міста, але не зміг злетіти з аеродрому в Енгельсі. Причина невідома.

Нагадаємо, що минулої ночі РФ запустила по Україні понад пів тисячі дронів і ракет. ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю атаку.

