В РФ рекламують примусове усиновлення українських дітей, а Кадиров забирає "важких підлітків" до Чечні - ISW

Російські джерела та довірені особи відверто рекламують примусове усиновлення українських дітей у російські родини. Повідомляють про 150 тисяч примусово вивезених маленьких українців.

Про це йдеться у щоденному звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті Інституту зазначається, що відомі російські військові блогери почали тиражувати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, яких усиновили в російські сім’ї. У документальному серіалі стверджується, що тільки в 2022 році російські чиновники евакуювали з Донбасу понад 150 000 дітей.

"Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру, оскільки українські чиновники раніше оцінювали цю цифру в 6-8 тисяч", - зауважили аналітики Інституту.

Зазначається, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що співпрацює з уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, щоб "важкі підлітки" з різних регіонів Росії та окупованих Донецької та Луганської областей були доправлені до Чечні для "профілактичної роботи" та "військово-патріотичного виховання".

Львова-Бєлова постійно виступає за депортацію та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя.

"Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм відпустки та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначна порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та становити більш широкий етнічний характер", - йдеться в звіті Інституту.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розповів, скільки українських дітей примусово депортували до Росії. За інформацією президента, йдеться про щонайменше 11 тисяч дітей.

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