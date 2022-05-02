В РФ рота солдат на чолі з командиром відмовилася їхати до України - Цимбалюк

В РФ рота солдат на чолі з командиром відмовилася їхати до України - Цимбалюк

Через великі втрати особового складу в Україні окупанти відмвляються від участі у "спеціальній військовій операції".

Іноді воювати на території України відмовляються цілими підрозділами.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Військовослужбовці Російської Федерації продовжують відмовлятися від участі у "спеціальній військовій операції" на території України. Зокрема, одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади.

(в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбурзька обл.) у повному складі, включно з командиром, відмовилася від вибуття на територію України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області підрозділи зі складу БТГр 288 артилерійської бригади (в/ч 30683, Муліне) зазнають втрат. ЗСУ знищили реактивну артилерійську батарею з 9К57 "Ураган".

Також найманці ПВК "Вагнер" намагалися атакувати позиції ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат. Атака була невдалою, "вагнерівці" отримали на горіхи від українських захисників і накивали п'ятами.

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