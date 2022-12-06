В РФ розкритикували командування за "бавовну" на військових аеродромах - ISW

Гнів через нездатність російських військових запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах на відстані понад 280 миль від українських позицій переважив похвалу за останній раунд ударів проти України серед спільноти російських милблогерів.

Про це йдеться у щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

Російські військові блогери засипали критикою російську владу за те, що вона не передбачила та не запобігла ударам безпілотників по авіабазах "Енгельс-2" і "Дягілево" вчора, 5 грудня.

Окремі мілблогери зазначили, що російські військові офіційні особи не захищали належним чином авіабази, причому деякі припускають, що російські офіційні особи не захищали належним чином бази, незважаючи на те, що вони знали, що вони є явними цілями для українських ударів.

Військові блогери почали заявляти про українські ДРГ всередині Росії, і що навіть Москва перебуває під загрозою з території України і закликали посилити удари у відповідь проти України та контртерористичні заходи на території Росії.

Також військові блогери поскаржилися, що російські військові чиновники не дослухаються до їхньої думки і припустили, що удари по авіабазах "Енгельс-2" і "Дягілево" загрожують легітимності Росії як ядерної держави, оскільки удари пошкодили літаки, здатні нести кілька ядерних боєприпасів.

Нагадаємо, що вчора на двох російських аеродромах у Росії в Саратові та Рязані було неспокійно. У Рязані раптово спалахнув бензовоз, який пошкодив літак Ту-95. Також є загиблі та поранені.

Під Саратовом невідомий безпілотник атакував військовий ародром. В результаті вибуху пошкоджено два літаки Ту-95, які завдавали ракетні удари по території України.

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